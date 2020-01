Sky, Ospina verso la conferma con la Fiorentina. Dubbio a sinistra

L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, per il match contro la Fiorentina.

L’allenatore dovrebbe puntare nuovamente su David Ospina tra i pali, a scapito di Meret: il portiere friulano, infatti, non ha ancora recuperato la miglior condizione e il colombiano dà maggiori garanzie per quanto riguarda il gioco con i piedi. Un altro dubbio riguarda il ruolo di terzino sinistro: Mario Rui non sarà a disposizione per squalifica e Ghoulam non è ancora in condizione. Sarà, dunque, uno tra Hysaj e Di Lorenzo ad adattarsi sulla corsia mancina, con l’altro sulla fascia opposta.

