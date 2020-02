Ballardini contro gli azzurri: “Se giochi nel Napoli non puoi non avere motivazioni”

Nel corso di Radio Goal, su KKN, c’è stato l’intervento dell’allenatore Davide Ballardini che è andato contro i calciatori del Napoli.

In particolare, il suo pensiero è che se un giocatore gioca nel Napoli, non può non avere grandi motivazioni. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli a fine stagione dovrà cambiare tanti uomini, dovrà tornare ad essere una squadra vera, con un’idea di gioco chiara e motivazioni chiare ed elevate.

Se giochi nel Napoli non puoi non avere delle grandi motivazioni. Contro Lazio e Juventus è facile averne, ti semplificano anche la partita con il modo di giocare, ma devi essere bravo a trovarne anche contro squadre come il Lecce.“

Comments

comments