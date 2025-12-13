Verso Udinese-Napoli: I precedenti

I PRECEDENTI DI UDINESE-NAPOLI
Sono 47 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Friuli, con bilancio di 14 vittorie dell’Udinese (l’ultima per 3-1 nella Serie A 2015/16), 22 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2023/24) ed 11 vittorie del Napoli (l’ultima per 1-3, nella Serie A 2024/25).
Il Napoli non perde in Friuli dalla stagione 2015/16 (da quel momento 6 vittorie e 3 pareggi).
Prima di questo periodo, non vinceva a Udine dal 2007/08 (0-5), con un bilancio parziale di 4 pareggi e 4 sconfitte fino al 2016.
A Udine, il 4 maggio 2023, alla trentatreesima giornata di campionato, il Napoli, con il pareggio per 1-1, vinse aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, dopo quelli del 1987 e del 1990. Andarono in gol quel giorno Lovric al 13′ ed Osimhen al 52′.
Azzurri in gol in terra friulana da 10 partite di fila (totale di 19 marcature), ultima partita senza reti lo 0-1 di campionato nel settembre 2014 (rete decisiva di Danilo).