La Radio ufficiale del calcio Napoli “Radio Kiss Kiss” sul profilo ufficiale twitter ha postato un video del sopralluogo che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Regione Campania De Luca hanno fatto negli spogliatoi del San Paolo.

Durante il sopralluogo è stato possibile constatare come la ditta di pulizia fosse ancora al lavoro per rendere gli spogliatoi accoglienti per i calciatori.

