La sconfitta con il Cagliari e l’equivoco turn-over mai fatto

Tra i motivi della sconfitta (immeritata) con il Cagliari c’è chi ha parlato anche del turn-over fatto da Ancelotti contro i sardi.

Un falso problema visto che la formazione iniziale schierata contro il Cagliari per nove undicesimi era la stessa dell’entusiasmante gara giocata e vinta con il Liverpool in Champions League.

Contro il Cagliari sono partiti titolari: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Allan, Callejon, Mertens, Insigne, Lozano.

Gli unici due esclusi sono stati Koulibaly e Fabiàn sostituiti da Maksimovic (titolare contro Sampdoria e Lecce quindi prima del Cagliari titolare in due gare su quattro) e Zielinski che, Cagliari compreso, ha giocato in tutti i 486 minuti che hanno visto il Napoli in campo nelle gare di campionato.

Due cambi su undici per giunta fatti con due titolari aggiunti: si può parlare di turn-over?

