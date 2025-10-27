Serie A

Vittoria della Lazio con la Juve che manca la vittoria da 8 gare

Pubblicato il

Lazio-Juventus 1-0. I bianconeri alla terza sconfitta  consecutiva tra Serie A e Champions.

Match sbloccato nel primo tempo da Basic che sfrutta un errore di David e trafigge Perin.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top