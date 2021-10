Week-end napoletano per Gravina e Roberto Mancini: il presidente FIGC a San Gregorio, il c.t. ospite al teatro San Carlo

Week-end trascorso a Napoli per due figure molto rappresentative del calcio italiano: il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

A pochi giorni dalla gara contro la Svizzera, decisiva per l’accesso ai prossimi Mondiali, in programma in Qatar, i due hanno optato per un fine settimana di relax nel capoluogo campano: il presidente federale ha pranzato al noto ristorante “Mimì alla Ferrovia”, per poi visitare ed ammirare la bellezza di San Gregorio Armeno, ospite del maestro presepiaio Marco Ferrigno, che già aveva consegnato una statuetta a Roberto Mancini. Il c.t. campione d’Europa, invece, è stato ta gli ospiti della terza edizione di Edit (fiera di design editoriale e d’autore) al teatro San Carlo, dove è stato immortalato in una foto al pianoforte. “Ogni volta che sono a Napoli vengo a visitare il teatro più bello del mondo”, ha dichiarato il c.t.

