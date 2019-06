Ibrahimovic ad Ancelotti: “Mister se mi chiami vengo subito”, intanto segna un gol spettacolare [VIDEO]

Carlo Ancelotti non è un allenatore qualunque. Non solo per la sua bacheca ricca di trofei, ma anche per i tanti attestati di stima e affetto che arrivano da quasi tutti i calciatori che ha allenato.

Molti di loro hanno voluto partecipare alla festa dei 60 anni di Ancelotti organizzata a Capri lo scorso venerdì. Chi di persona chi con messaggi fatti arrivati nel corso della serata via social.

Tra questi anche quello di Zlatan Ibrahimovic, che quando è stato allenato da Ancelotti al PSG, ha stabilito un rapporto splendido con il tecnico che lo stesso calciatore ha definito “Il migliore allenatore che si possa desiderare”.

Durante la festa del suo compleanno Ibrahimovic come messaggio di auguri ha fatto recapitare un altro attestato di stima ad Ancelotti: “Mister se mi chiamo corro subito”.

Intanto a Ibrahimovic, 38 anni il prossimo 31 ottobre, nel campionato statunitense da ancora dimostrazione della sua immensa classe e determinazione. L’attaccante del Los Angeles Galaxy durante la partita persa 1-2 contro il New England Revolution ha segnato un gol alla sua maniera: in acrobazia [VIDEO FONTE You Tube – Ras Channel].

