Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in vista del match di stasera tra Napoli e Genk.

“Io giocherei con Milik e Lozano contro il Genk. Mertens lo preserverei per la partita di Torino che è fondamentale. Ancelotti è abbastanza incavolato con la squadra, non sta corrispondendo attenzione da parte di qualcuno. Le partite con squadre inferiori non si possono perdere punti”.

