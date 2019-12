Zielinski a un passo dal rinnovo, intesa vicina

Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, è sempre più vicino al rinnovo. Ecco quanto riportato dalla redazione di Sky Sport.

Fin qui non ha brillato, ma negli ultimi tempi s’è sbloccato e forse il 4-3-3 darà benefici anche nelle sue prestazioni. Intanto, però, si lavora al futuro. Il Napoli è a un passo dal rinnovo di Piotr Zielinski. Ad annunciarlo è Sky Sport, secondo cui club e giocatore sono al lavoro per definire un nuovo accordo fino al 2024. L’intesa per il contratto è sempre più vicina, così la società partenopea dà un segnale di continuità e il polacco uno di attaccamento ai colori azzurri.

