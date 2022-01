Zielinski, la quarantena scade domani. Con tampone negativo c’è il rientro in gruppo

Piotr Zielinski, risultato positivo al Covid l’8 gennaio e negativo il 14, vedrà la quarantena scadere domani, in tempo per la sfida contro il Bologna.

Secondo il protocollo in vigore, infatti, il centrocampista polacco deve sottostare a 10 giorni di quarantena; questo perché Piotr non ha ancora la terza dose del vaccino, o booster. Quarantena partita l’8 gennaio e che scade proprio domani, 17 gennaio.

Quindi, se domani il tampone darà esito negativo, Zielinski rientrerà in tempo in gruppo proprio per la partita contro il Bologna. Nel frattempo l’azzurro si è allenato individualmente in vista delle partite dato l’isolamento.

Questo il documento del protocollo in vigore in Campania:

Comments

comments