Zurigo-Napoli, scontri tra tifosi nei pressi dello stadio

Follia ultrà nel centro di Zurigo: un gruppo di tifosi del Napoli della Curva A si è scontrata con alcuni sostenitori della squadra svizzera.

Calci, pugni e spintoni e, a quanto pare, sembrerebbe essere spuntato anche qualche martello ma, al momento, sembra che fortunatamente non ci siano feriti in seguito alla colluttazione. La polizia si è subito precipitata sul luogo dello scontro, la Zypressenstrasse, la via dei cipressi a 700 metri dal Letzigrund Stadion, dove questa sera si disputerà la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

