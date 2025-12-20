Accademy Iannucci e On. Casillo protagonisti di un gesto solidale tra Campania e Puglia

“MANI CHE DONANO”: L’ACADEMY IANNUCCI E L’ON. MARIO CASILLO UNISCONO CAMPANIA E PUGLIA IN UN GESTO DI SOLIDARIETÀ

San Giorgio a Cremano – “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti 20:35). Con questo spirito è partita l’iniziativa “Mani che Donano”, progetto a cura dell’Academy Iannucci e dell’Onorevole Mario Casillo, dedicato ai bambini speciali della Campania e della Puglia. Un gesto concreto di amore e solidarietà che unisce due territori attraverso la dolcezza delle festività.

Il primo appuntamento si è tenuto, presso la Pizzeria Fratelli Salvo nella sede di San Giorgio a Cremano, dove sono stati distribuiti i primi 150 panettoni artigianali. La serata ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo associativo: l’On. Mario Casillo, Giorgio Zinno (Consigliere Regionale), Enzo Cuomo (Sindaco di Portici), Flavia Matrisciano (Direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon), Domenico Modugno (Pastore evangelico ADI Portici), Francesco Salvo (Pizzeria Fratelli Salvo), Vittorio Iumiento (sostenitore del progetto) e i Soci dell’Academy Iannucci e supportato da “Voce di Napoli”.

La seconda tappa dell’iniziativa si terrà nella città di Ostuni, dove verranno distribuiti i restanti 150 panettoni, completando così un percorso che abbraccia simbolicamente Campania e Puglia.

I 300 panettoni artigianali sono stati realizzati con maestria e passione dai maestri pasticcieri Vincenzo Paoletti de “La Sfogliatina” di Scafati e Marco Napolitano della storica “Pasticceria Napolitano” di Piazza Poderico a Napoli, che hanno messo a disposizione la loro arte per regalare un sorriso ai bambini speciali.

“Mani che Donano non è solo un gesto di beneficenza, ma un ponte di solidarietà tra due regioni e un abbraccio collettivo ai bambini speciali e a spettro autistico”, ha dichiarato Vincenzo Iannucci, fondatore dell’Academy.

“Quando uniamo le nostre forze, quando mettiamo al centro i più fragili, dimostriamo che la vera ricchezza sta nel dare ed è la dimostrazione che la solidarietà, unita alla fede e alla responsabilità sociale, può diventare uno strumento concreto Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e chi continuerà a sostenerlo”.

