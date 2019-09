Ag. Tonali: “Il Napoli quest’anno ha più qualità”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto La Florio, agente Tonali.

“Non mi ha sorpreso il rendimento del Brescia. Sono stati fatti acquisti funzionali e ha mantenuto la base: Balotelli è stata la ciliegina, ma il miglior acquisto è stato Romulo, un giocatore che può fare diversi ruoli ed è molto diligente. Se non ci fosse stata l’espulsione di Dessena, il Brescia avrebbe potuto vincere quella partita e ora avrebbe avuto 9 punti. Tonali ha grande personalità, in queste quattro partite è andato sempre in crescendo, non ha proprio sentito la differenza tra Serie B e Serie A. La Juventus di quest’anno sembra abbia qualcosa in meno rispetto a quella dell’anno scorso. La partita di stasera sarà difficile, giocare a Brescia, come ha detto Sarri, non è facile per nessuno. La forza della squadra è senza dubbio il gruppo e Corini è stato bravissimo a gestirlo. Su Cellino non si può discutere, ha grandissime qualità. Cosa dice Sandro di Balotelli? Non parliamo di altri giocatori, però mi ha fatto capire che è molto motivato e disponibile verso i compagni. Gli errori di gioventù li hanno fatti tutti, non solo lui. Metterà a disposizione le sue qualità, com’è giusto che sia. Quest’anno vedo molto bene il Napoli, ha più qualità, e confido molto in Ancelotti: faranno un grande campionato. L’Inter ha cambiato molto, l’allenatore è importantissimo che ha sempre ottenuto grandi risultati ma credo che gli azzurri abbiano qualcosa in più a livello di qualità, daranno più fastidio alla Juve”.

