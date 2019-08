Alex Sandro: “Sarà difficile confermarsi quest’anno”

Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, parla così ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria in amichevole (1-0) contro la Triestina.

“Inter e Napoli vogliono vincere, vogliono batterci e per noi sarà sempre più difficile confermarci. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione – prosegue il brasiliano -. Sarri è diverso da Allegri ma abbiamo già la sua mentalità, sappiamo cosa fare. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta. La squadra è in buona forma e speriamo sia una stagione ricca di successi”

