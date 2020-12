Amato nemico – Il Napoli ritrova Pepe Reina

Amato nemico – Quella di domenica sera tra Lazio e Napoli sarà una partita speciale per il portiere dei biancocelesti.

Non potrà mai essere una partita come le altre quella contro il Napoli per Pepe Reina.

Nonostante il suo addio abbia lasciato degli strascichi con la società il legame con il popolo è ancora molto forte.

Con la maglia azzurra il portiere spagnolo ha collezionato ben 187 presenze con 180 gol subiti e 67 gare senza subirne alcuno.

Tante sono le dichiarazioni d’amore che Reina ha rilasciato nei confronti di Napoli:

«Sono venuto per Benitez qui ma poi ho conosciuto Napoli e me ne sono innamorato: anche io sono un uomo del sud e i napoletani mi assomigliano tanto».

Domenica il Napoli e Reina si rincontreranno, e sarà speciale.

