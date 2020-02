Ambrosanio: “Napoli-Barcellona, in un quarto d’ora sono esauriti i 40 posti disponibili per disabili”

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Ciro Ambrosanio, tifoso diversamente abile:

“Voglio collettivamente risolvere il problema delle partite al San Paolo, non è solo una questione individuale.

Per la sfida Napoli-Barcellona, ho provato a prendere i biglietti per disabili, considerando che ci sono solo 40 posti, ed erano già esauriti dopo un quarto d’ora.

E’ normale?

Chi gestisce i biglietti è la società, devo parlare con il Napoli, c’entra poco il Comune. Ho parlato anche con il signor Guido Baldari.

Il signor Baldari mi ha detto più volte che non è una questione di sua competenza e non può far niente”.

Comments

comments