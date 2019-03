Dopo l’allenamento di stamattina, Carlo Ancelotti ha preso subito un aereo in direzione Rimini per assistere al funerale del suo amico Alberto Bucci.

