Ancelotti: “Il Napoli può essere una protagonista di questa Champion’s”

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha dichiarato che il Napoli può essere una delle protagoniste di questa Champion’s League.

Per Ancelotti il Napoli può puntare ad essere una delle protagoniste di questa Champion’s League; ma prima si dovrà passare la fase a gironi. L’allenatore lo ha detto in conferenza stampa, rispondendo ad una delle domande che riguardava su quale ruolo può avere il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Il ruolo del Napoli in questa Champion’s è quello di voler essere una delle protagoniste. Il cammino dipende da tanti fattori; non possiamo pensare a dove arrivare in questa stagione, deve superare il gruppo e poi si vede.“

Comments

comments