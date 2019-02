Aronica: “Il Napoli ha buone possibilità di mettere in difficoltà la Juve”

Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Juventus, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.



“Il miglior attaccante? Milik, più forte tecnicamente ma anche molto generoso, si sacrifica davvero per aiutare i compagni di squadra a segnare. Maksimovic o Luperto? Coppia più equilibrata con Maksimovic, giocare con Koulibaly è molto facile per tutti i difensori ma la scelta del calciatore sta dando i frutti sperati. Quale potrebbe essere la chiave tattica per battere la Juventus? La Juve è una squadra matura, cinica ed esperta. Ma il Napoli ha la possibilità di fare una ottima partita in virtù delle buone prestazioni che ha. Speriamo bene.”

