Ass. Borriello: “Entro il 3 Luglio pronti i maxi-schermi”

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto sui lavori al San Paolo.

“Il 3 luglio avremo i maxi schermi, non dopo come diceva qualcuno. Sono andato a vedere personalmente, un cantiere con centinaia di persona al lavoro. Ieri è passato in consiglio comunicale un importante ordine del giorno votato al l’unanimità, dove si chiede la concessione della cittadinanza a Koulibaly. Per le parole del giocatore, ma anche perché c’è una città che si identifica in questo ragazzo. C’è questa voglia e volontà condivisa, ora è il consiglio comunale che chiede al consiglio di dare questa cosa. Lui dà lustro alla città per quello che dice e fa, poi c’è la componente razziale per la quale il giocatore si è speso”.

