Assessore Cosenza:”Aumenteremo la capienza di 10.000 posti.Si può giocare con i lavori in corso

ASS. COSENZA A RADIO CRC: «A fine campionato i primi lavori di irrigidimento del terzo anello. Per il ‘Maradona’ ci sono i fondi regionali. Incontreremo la UEFA venerdì per Euro 2032. C’è la soluzione per non interrompere la visione delle partite anche durante i lavori. ADL è informato anche se insiste con un nuovo stadio: non vogliamo uscire dal cronoprogramma per Euro2032. Aumenteremo di diecimila posti la capienza del ‘Maradona’: sarà pronto per il 2031. Ci sarà una nuova convenzione.»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’Assessore delle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.

Di seguito le sue parole:

«Tutto procede secondo il programma che abbiamo stilato fin dall’inizio, abbiamo presentato perfino un masterplan lo scorso 30 aprileal Presidente De Laurentiis sul progetto per eliminare e ridurre al minimo le vibrazioni provenienti dallo stadio. La vera novità degli ultimi giorni è che nel bilancio comunale è presente una somma per montare il primo prototipo di irrigidimento di una parte del terzo anello per eliminare e ridurre al minimo le vibrazioni. Già alla fine del campionato dovrebbero partire i lavori per uno solo delle ventotto parti così proviamo le varie soluzioni da adottare in futuro. Ricordiamoci che per fare i lavori nel primo anello dobbiamo avere i posti necessari nel terzo anello.

La vera novità è che è stata approvata la delibera di giunta regionale dove c’è un protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e la Regione Campania che mette una serie di argomenti della città tra cui la riqualificazione dello Stadio Maradona, quindi si è concretizzata la prima promessa del Presidente Fico.

C’è anche un’altra novità: nel bilancio comunale approvato la scorsa settimana c’è l’intera somma per la progettazione completa dello stadio Maradona! Quindi ci sono altri 3 milioni di euro che servono per la progettazione completa dello stadio su cui siamo già molto avanti. Presenteremo alla UEFA le varie soluzioni possibili. La UEFA sta facendo una consultazione su tutti i candidati per EURO 2032 tra cui anche Napoli, noi presenteremo anche le prime valutazioni progettuali che stiamo sviluppando.

Riunione UEFA? Dovrebbe essere venerdì, io ho segnato così in agenda ma dovrei avere delle conferme.

Siamo in grado di presentare alla UEFA la soluzione più complicata, ovvero come deve essere il primo anello per dare piena visibilità a tutto il primo anello. Questo lo presenteremo già venerdì. Il terzo anello è già molto avanti, il resto viene di conseguenza. La scelta definitiva sul primo anello sposterà la discussione sulla realizzazione tecnica del primo anello, eliminando il vecchio senza interrompere le partite. La disposizione finale del primo anello la presenteremo alla UEFA e sarà definita e vicina al campo. La decisione su come montarlo è una valutazione tecnica che stiamo valutando. Questo è certamente il primo passo e lo faremo.

Abbiamo sempre informato il Presidente De Laurentiis su quello che facciamo. Quando abbiamo inviato i documenti alla UEFA a fine luglio li abbiamo inviati anche alla SSC Napoli. De Laurentiis insiste per un nuovo stadio che a noi va benissimo, ma usciamo sempre più dal cronoprogramma di EURO 2032 se non si fissa bene quello che si vuole fare. Anche per il nuovo stadio del Napoli il progetto deve essere presentato entro l’estate del 2026. Lui è informato. Per esempio, la sistemazione della tribuna è stata lasciata al progetto Zavanella di alcuni anni fa. Per il momento non tocchiamo la sua idea di tribuna poiché vogliamo lasciare alla società di studiare l’ipotesi migliore la tribuna con i field box, skybox e i posti vip. Invece, per la Curva A, Curva B e distinti il progetto è quello che stiamo studiando. Avremo un terzo anello che ci darà più posti insieme agli altri settori. Il Presidente del Napoli può intervenire quando vuole, ma la convenzione scadrà nel 2027/28 e andrà confermata, ritrattata e riesaminata poiché non mi aspetto che per il mese di settembre del 2028. Ci sarà una nuova convenzione dove ci saranno nuove regole.

Stadio Maradona in vendita al Napoli? Se De Laurentiis lo vuole acquistare, lo può fare. Sicuramente ci deve essere la valutazione delle Agenzie delle Entrate o del Demanio. Lo Stadio S. Siro è costato 198 milioni alle società, non saprei dire quanto vale lo Stadio di Napoli. Stabilito che va a prezzo di mercato e con il placet del consiglio comunale, il Napoli lo può valorizzare come vuole se vuole acquistarlo.

Per la regola degli UEFA lo stadio deve essere pronto un anno prima degli europei, quindi nel 2031. Per una ristrutturazione molto meno complicata come quella di Milano dove si abbattere e fare ex novo uno stadio, sicuramente per un anno prima dell’inizio degli europei lo stadio sarà pronto. Il terzo anello a dir la verità lo vorrei fare prima.»

