Auguri a ‘V.V.’ Eljif Elmas, il Ventenne Veterano

Nato a Skopje in Macedonia il 24 settembre 1999 il centrocampista del Napoli Eljif Elmas oggi compie 20 anni.

Una felice intuizione del Napoli che ha preso lo ‘sconosciuto’ Elmas dai turchi del Fenerbache per appena per 16 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus.

Al calciatore un ingaggio da 1,3 milioni di euro netti l’anno che saliranno entro il 2024 a 1,7 euro netti l’anno.

In appena tre mesi ha già collezionato 4 presenze in Serie A e 1 in Champions League. In appena 217 minuti ha conquistato i tifosi napoletani per la sua dinamicità, tecnica individuale e la personalità che ha fatto di Elms un V.V. un ‘ventenne veterano’.

In attesa del primo gol in maglia azzurra a Eljif gli auguri di tutta la redazione di 100×100 Napoli.

