Avv. Grassani sulla squalifica di Koulibaly: “Il Napoli non mi ha ancora contattato”

L’avvocato del SSC Napoli, Mattia Grassani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte in merito alla squalifica di Koulibaly.

“Attualmente non è partito nessun percorso in quanto la decisione è fresca e per entrare nel vivo bisognerebbe leggere questa frase reiterata pronunciata da Koulibaly. Il Napoli non mi ha ancora contattato, credo stia facendo le adeguate considerazioni per poi passare la palla all’ambito legale. Per questa situazione, ad ora, siamo al ground zero.

Ridurre la squalifica? Per ora ci troviamo nella terra di nessuno. Il rapporto dell’arbitro, evidentemente, non è lieve. Per organizzare una difesa bisogna innanzitutto confrontarsi col calciatore e ascoltare la sua versione. Se il Napoli mi chiamerà valuteremo il da farsi per un eventuale ricorso”.

