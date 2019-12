Dopo la vittoria in trasferta sul Sassuolo, per gli azzurri è arrivato il rompete le righe e fino al 30 dicembre un bel periodo di riposo per ricaricare le forze mentali e fisiche in vista della ripresa del campionato in programma il 6 gennaio contro l’Inter.

Questo il calendario degli impegni del Napoli fino alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Barcellona.

