Bagni: “Napoli un capolavoro calcistico, attualmente sembra imbattibile”

L’ex calciatore del Napoli di Maradona Salvatore Bagni ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Gesto dell’ombrello all’Olimpico? Dev’essere stata la trance agonistica, che ne so, e comunque ci scappò quella che viene ritenuta la scintilla di una frattura. Io nel mio piccolo spero che si ricomponga quel clima, perché Roma

e Napoli rappresentano la parte bella di questo campionato.

Mourinho-Spalletti? Non esistono in Serie A squadre che dipendano dal proprio allenatore come la Roma e il Napoli. Un processo identitario che sta andando compiendosi e che rende l’una e l’altra figlie di Mou e di Luciano. Sono la loro immagine. Ditemi: c’è un altro tecnico che sarebbe stato capace di riempire l’Olimpico così come ha fatto lui? E quanto a Spalletti, come si può non riconoscergli il merito di avere creato qualcosa che rappresenta in assoluto un capolavoro calcistico? Mou ha il senso pratico, una consistenza difensiva e una mentalità improntata alla solidità; Luciano propone palleggio a oltranza, una tendenza offensiva che esalta.

La Roma ha la credibilità che va oltre i risultati, gliela fornisce il suo allenatore. Il Napoli è l’espressione più alta, in questo momento, a livello europeo. La Roma è in fase di costruzione, il Napoli rappresenta la sublimazione delle

idee, avendo ricostruito in maniera meravigliosa. Il Napoli mi sembra attualmente imbattibile.

Due simboli per domenica? Pellegrini nella Roma e Lobotka nel Napoli.

Della Roma mi terrei i tre centrali Ibañez, Smalling e Mancini. Spalletti ha quello che diventerà uno dei più grandi esterni del Mondo, e parlo ovviamente di Kvara, e un centravanti, Osimhen, che già vale sui cento milioni. Kvaratskhelia non si annulla, si può tentare di limitare.

Chi farà al partita? Lo sa anche Spalletti che Mou gli lascerà il pallone. Pressing a corrente alternata della Roma,

ma non alto. Poi spazi chiusi e scelta di costruirsene per mandare dentro Zaniolo e Abraham.

Spalletti? «Ero scettico, come tanti, ad agosto. Invece il Napoli è stato sublime, ha ricostruito con competenza. Il resto lo sta facendo l’allenatore e in che modo: una squadra che sembra non abbia difetti. Forse ne avrà, ma non se ne vedono ancora. Ha vinto in casa della Lazio e del Milan, per ricordare.

Chi vincerà domenica? Non posso dirlo, sapete che a Napoli sono scaramantici. Scudetto? Napoli, Milan e poi Inter stanno davanti alle altre. La Roma quarta sarebbe da applauso per Mou.

