Barcellona, per Jordi Alba problema all’adduttore: il report

Il terzino del Barcellona, Jordi Alba, è uscito per infortunio, al 18′ del primo tempo, durante la gara odierna tra i blaugrana e il Getafe.

Lo spagnolo è parso subito molto dolorante ma ora il club catalano, con un comunicato, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: per l’ex Valencia si tratta di un infortunio muscolare all’adduttore della gamba destra. Serviranno ulteriori controlli per capire i tempi di recupero ma la sua presenza nel match del 25 febbraio contro il Napoli resta in forte dubbio.

