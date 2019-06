Bergomi: “Sarei felice di vedere Sarri alla Juve”

Beppe Bergomi, opionista per Sky, ha detto la sua sul possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus.

Per Beppe Bergomi, nel momento in cui la Juventus ha deciso di cambiare allenatore, è giusto cambiare anche filosofia. L’opinionista di Sky, inoltre, si è detto felice se Sarri si siederà sulla panchina bianconera; di seguito le sue parole sull’argomento:

“Sarei felice di vedere Sarri sulla panchina della Juventus. Ho fatto il tifo per lui quest’anno. Se devi cambiare Allegri allora è il caso di cambiare filosofica, puoi perdere qualche partita in più ma in Italia rischi poco.”

