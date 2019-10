Bellinazzo: “Juve in una situazione negativa in attesa che crescano i ricavi”

Marco Bellinazzo, Sole 24ore, è intervenuto ai microfoni di SkySport 24 analizzando la situazione finanziaria di Inter e Juventus.



“Suning fattura all’anno circa 60/70 miliardi, ed è in continua espansione. L’Inter rappresenta la chiave per entrare nel mercato europeo.

Qualche settimana fa c’è stato un incontro alla Bocconi in cui si è discusso di Fair Play finanziario, c’era sintonia tra Zhang e Agnelli: esprimono concetti molto vicini. L’Inter dalla sua vorrebbe, essendo una società “nuova” avere il permesso di spendere un po’ di più per avvicinarsi subito alle big europee.

C’è differenza notevole di fatturato tra Inter e Juve. Ma l’Inter è in crescita. La Juve può sedersi al tavolo delle big europee, è cresciuta di circa 400 milioni in fatturato da Calciopoli.

L’Inter grazie all’introduzione nel mercato cinese sta nettamente aumentando i suoi introiti.

La Juve considerando anche i tanti giocatori che non è riuscita a vendere, sta superando nel costo del lavoro i 500 milioni. La Juve si trova in una situazione negativa in attesa che crescano i ricavi. Solo Cristiano Ronaldo e Higuain costano alla Juve 120 milioni all’anno. Se l’anno prossimo dovesse esserci ancora un rosso importante qualche problema potrebbe esserci.”

