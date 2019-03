Benatia: “L’anno scorso il Napoli giocava meglio della Juventus”

Medhi Benatia, ex difensore della Juventus ora all’Al-Duhail, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del confronto tra Napoli e Juventus.

“Il livello del campionato italiano è molto migliorato rispetto a 3/4 anni fa. Non è vero che è un campionato facile. Sembra che la Juve è molto più forte, però l’anno scorso abbiamo lottato fino alla fine perché c’è stato un grande Napoli. La forza che ha la Juve è che la Juve non sbaglia una partita nel senso che si lavora sempre alla stessa maniera, sia che giochi contro il Frosinone sia che giochi contro il Napoli o il Real Madrid.

L’anno scorso secondo me il Napoli giocava molto meglio della Juve, solo che noi eravamo più concreti, più duri. Mi sa che noi abbiamo fatto una striscia di 16 o 18 partite senza prendere gol. Penso che il Napoli non fosse capace di fare la stessa cosa. Questo è anche un atteggiamento che ti faceva vincere le partite. Come diceva Allegri, giustamente, arrivare primo o secondo c’è una grande differenza e questo alla Juve o lo capisci subito o vai fuori. A livello difensivo non c’è nessuno come Chiellini. Lo sapevo già prima di giocare al suo fianco ma mi sono reso conto guardandolo tutti giorni in allenamento che Chiellini nel difendere, non c’è di meglio”.

