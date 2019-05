Betlemme, nasce il “Davide Astori Playground”

Venerdì prossimo, 31 maggio si terrà proprio l’inaugurazione a Betlemme, del “Davide Astori Playground”, una grande festa dello sport per la pace.

La struttura è progettata dall’architetto della municipalità di Betlemme Ziad Alsayeh. L’opera è sostenuta dal Cagliari Calcio e dall’ACF Fiorentina, in collaborazione con il progetto internazionale Assist for Peace, e ha l’obiettivo di fornire ai bambini di Betlemme un luogo dove divertirsi giocando a pallone, perché il calcio e lo sport in generale aiutano i ragazzi a crescere ed integrarsi attraverso la condivisione di valori quali fratellanza, lealtà e amicizia.

