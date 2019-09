Bianchi: “Errore Koulibaly dovuto a stanchezza e ritardo di condizione”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Koulibaly dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus.

“Quando si è in ritardo di preparazione ci sta: per valutare una squadra servono almeno 5 partite di campionato. Alla difesa devono partecipare tutti quando non hai la palla. Il primo gol subito dal Napoli di solito si vede nei campionati minori. Manca ancora organizzazione dovuta ad un mercato aperto che disturba la costruzione delle squadre.

Al di là dei tanti gol gara di ieri dice che chi deve gestire le squadre ha ancora molto da registrare: lo sbaglio di Koulibaly è un errore di stanchezza, mancanza di lucidità sintomo di una preparazione da completare”.

