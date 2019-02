Boniek: “Milik? Gli manca solo qualcosina davanti al portiere”

Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay.

“Abbiamo un po’ di gente di livello, siamo contenti dei nostri giocatori, ma andiamo piano. Anche tra i pali stiamo messi bene”.

Su Piatek: “E’ intelligente, straordinario. Ha tante qualità, tecnica, tattica, è bravo di testa e di piede, gioca bene spalle alla porta e ha ancora molto da migliorare. E’ da poco in Italia, sta affrontando un altro clima, un’altra vita. Lo vedo più concentrato, sono contento per lui e per i nostri giocatori”.

Su Milik: “Ha già tutto, forse gli manca qualcosina davanti al portiere. Piatek è più rapido nell’esecuzione, ma sono contento anche di Milik. Sono felice di tutti i nostri polacchi, sono calciatori seri, non danno mai problemi”.

Possono giocare insieme con Lewandowski? “Rispondo con una domanda: se hai tre portieri buoni li fai giocare tutti e tre? E’ chiaro che potrebbero giocare, ma sono discorsi da fare con l’allenatore”.

