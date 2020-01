La Lazio inizia bene il 2020 battendo al Rigamonti il Brescia per 2-1 grazie ad un’ennesima vittoria arrivata nel recupero.

Decidono il risultato la doppietta di Immobile per la Lazio e il gol di Balotelli per il Brescia. Con questa vittoria la Lazio fa un ulteriore passo in avanti verso la Champions e verso Inter e Juventus prime in classifica.

