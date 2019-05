Buffon non rinnova con il PSG, il motivo è la D’amico?

A quanto pare uno dei motivi per cui Buffon potrebbe non rinnovare con il PSG è la compagna Ilaria D’Amico, forse in dolce attesa.

Uno dei motivi che potrebbe spingere Gianluigi Buffon a non dare l’ok al rinnovo del contratto con il PSG è la sua compagna, Ilaria D’Amico. A quanto pare la giornalista di Sky pare essere di nuovo in dolce attesa e forse è il motivo dell’attesa del portiere per il rinnovo.

La notizia emerge dal settimanale Chi, dove ci sono alcune foto della D’Amico che sembra incinta. Di sicuro se la gravidanza fosse confermata, la giornalista non potrà muoversi più di tanto; questo sicuramente influirà sul destino del portiere.

Comments

comments