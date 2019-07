Buongiorno dal mercato: Pepè sfuma definitivamente

Per il mercato ieri è stato più movimentato del solito, con l’inserimento della Juventus per Dybala che si fa più concreto e Pepè quasi ufficiale all’Arsenal.

La giornata di mercato di ieri non è stata piena, ma c’è stato comunque movimento rispetto ai giorni scorsi. Il Napoli vede sfumare Nicolas Pepè, che oggi ha sostenuto le visite mediche per l’Arsenal, e si attende solo l’ufficialità. Inoltre c’è da registrare che il Torino è sempre più in vantaggio per Simone Verdi.

La Juventus si è inserita nella trattativa tra il Manchester United e l’Inter per Romelu Lukaku; il club bianconero ha proposto uno scambio con Paulo Dybala più conguaglio da parte del club inglese per arrivare al belga. Nel frattempo è vicina la cessione di Moise Kean all’Everton, per 27 milioni di euro più eventuali bonus.

L’Inter rimane immobile per ora, ma si sta avvicinando per Edin Dzeko e si parla anche di Edinson Cavani. Il Milan ha ceduto Patrick Cutrone al Wolverhampton ed oggi potrebbe essere il giorno buono per Rafael Leao; a breve potrà essere ufficializzato anche Duarte, brasiliano che arriva dal Flamengo.

Infine le altre, con la Roma che oggi non ha fatto registrare movimenti. Vitor Hugo ha lasciato la Fiorentina per accasarsi con il Palmeira, la Lazio invece ha preso Cipriano in prestito con diritto di riscatto. Da registrare l’approdo di Donadoni in Cina, allo Shenzhen.

