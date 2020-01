Cagliari, Rog ai box per un mese: a rischio la sfida con il Napoli

Brutta tegola per Rolando Maran, tecnico del Cagliari, che rischia di perdere per un po’ di tempo il centrocampista Marko Rog.

Il croato, stando a quanto riferisce il comunicato ufficiale della società sarda, non si è allenato a causa di “problemi muscolari rimediati nell’ultima gara. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra”. L’ex Napoli dovrebbe rimanere fermo ai box, dunque, per circa un mese: è a rischio anche la sua presenza nella gara contro la sua ex squadra, in programma il 16 febbraio.

