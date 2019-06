Il giornalista del Roma Salvatore Caiazza ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

“Impazzisco per Manolas, sarebbe perfetto per il gioco di Ancelotti. Il Napoli avrebbe la coppia migliore nell’uno contro uno in Italia e forse in Europa. Albiol è giusto che vada via dopo 6 anni, e il greco classe 91 sarebbe assolutamente la scelta giusta, speriamo che il Napoli possa chiudere al più presto.”

