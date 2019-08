Calciomercato-Napoli: Ounas al Nizza manca l’ufficialità, Malcuit ‘osservato’ speciale del PSG, e il possibile mister X

Ultimi frenetici di calciomercato in casa Napoli. Sul tavolo delle trattative non solo possibili entrate ma anche possibili uscite. Ounas il più vicino alla cessione.

Ounas. Praticamente fatto il suo passaggio in prestito ai francesi del Nizza. Manca solo l’ufficialità

Tonelli. Il centrale di difesa è considerato un esubero e per lui sembra sempre più vicino il trasferimento alla Fiorentina che verserebbe al Napoli una cifra che oscillerebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Chiriches. Anche il centrale rumeno potrebbe lasciare presto Napoli. Dalla Romania filtra un non confermato malcontento del calciatore che a 29 anni desidererebbe avere più spazio. Su Chiriches ci sarebbe forte il Sassuolo.

Malcuit. La conferma in di Hysaj, possibile jolly difensivo in quanto potrebbe giocare su entrambe le fasce e anche centrale in caso di emergenza, potrebbe portare alla cessione dell’esterno francese che nelle ultime ore sembrerebbe particolarmente attenzionato dal PSG.

Verdi. Anche l’attaccante italiano potrebbe lasciare Napoli, anche se prima di privarsene il Napoli intende mettere a segno un altro colpo in entrata. Per Verdi è lotta a tre tra Torino, Sampdoria e Atalanta.

Llorente. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” l’entourage del calciatore oggi dovrebbe essere a Castel Volturno e quindi nelle prossime ore ci potrebbero essere novità importanti sul futuro dell’attaccante spagnolo.

Icardi e James Rodriguez. Due trattative difficili se non impossibili, ma non ancora del tutto chiuse. De Laurentiis e Giuntoli (quindi Ancelotti) non hanno perso del tutto le speranze di portare almeno uno dei due in azzurro.

Il mister X. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un ipotetico ‘mister X’ in attacco che il Napoli avrebbe sondato nel caso fossero fallite tutte le trattative per portare in azzurro Icardi, James Rodriguez e Llorente. Secondo quanto riportato da “Repubblica” la X corrispnderebbe al nome dell’ispano-brasiliano Diego Costa.

