Napoli, monitorati tre giocatori del Real Madrid

Radio Kiss Kiss Napoli rivela che il club azzurro monitora ben tre giocatori del Real Madrid; nomi scritti sulla lista del ds azzurro Giuntoli.

Il Napoli è sulle tracce di ben tre giocatori attualmente al Real Madrid; a confermare la voce è Radio Kiss Kiss, che svela anche i nomi dei suddetti giocatori: Theo Hernandez, Dani Ceballos e Marcos Llorente. Tre giocatori tenuti d’occhio per via delle loro qualità e dell’età anagrafica (il più “anziano” ha 24 anni).

Per arrivare a loro è possibile anche sfruttare i buoni rapporti tra il club ed il presidente Aurelio De Laurentiis, per via degli affari passati.

