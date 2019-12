Callejon-Insigne: il gol su azione manca da tanto

Callejon e Insigne sono forse due tra i peggiori visti nel Napoli di questo ultimo periodo. Analizziamo i loro numeri.

Il capitano e il vice capitano del Napoli stanno vivendo il loro peggior momento di forma da quando sono al Napoli.

Per entrambi il gol su azione in Serie A manca dalla prima giornata di campionato vinta per 3-4 a Firenze contro la Fiorentina.

Dopo questa gara solo un gol su rigore contro il Lecce per Insigne in Serie A e una rete in Champions a Salisburgo, per Callejon invece addirittura nulla.

Comments

comments