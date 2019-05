Fabio Caressa ha esaltato il Napoli nel corso di Sky Calcio Club:

“All’Inter serviva vincere, anche se un punto sarebbe stato utile. E’ un risultato sorprendente che rimescola tutto. Bene la vittoria ed i festeggiamenti della Juventus, ma non bisogna dimenticare il Napoli che ha giocato una partita spettacolare. Il Napoli cambiando tutto non è stato mai in discussione al secondo posto, dando continuità alla stagione”.

