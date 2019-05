Giampaolo: “Il Napoli di Sarri disegnava arte, meritava un trofeo”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Club:

“Sarri? Al Chelsea ha avuto meno tempo per la sua decisione di calcio. Il Napoli disegnava arte, era una squadra bellissima. Ha vinto tanto, peccato non aver visto quella squadra alzare un trofeo. Quella poesia lì avrebbe meritato il successo. Al Chelsea non è riuscito ad imporsi in maniera determinante, ma ha bisogno di più tempo per costruire la mentalità. È un calcio completo nelle due fasi sapevano, tutti sanno cosa fare con la palla. Serve una squadra di talento per giocare quel calcio lì. Anche i calciatori normali sono riusciti a valorizzarsi nel collettivo, la forza di Sarri è stata questa. ”



“L’Inter è in grado di farsi scivolare addosso questa sconfitta, bisogna resettare completamente. Il Napoli questa sera è stato intenso, qualitativo, probabilmente aveva forti motivazioni, al cospetto c’era una squadra di livello ed ha voluto dimostrare la sua forza. E’ cresciuto nella mentalità, ha calciatori forti, più cani sciolti rispetto ai dogmi sarriani, è una squadra di qualità che ha consolidato il secondo posto, ora l’obiettivo deve essere avvicinare la Juventus”.

