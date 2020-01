Castrovilli-Politano-Llorente: il triangolo di mercato che potrebbe soddisfare tre squadre

In attesa dell’imminente ripresa del campionato, tiene come sempre banco il calciomercato. E’ delle ultime ore la voce, e sottolineiamo voce, che vorrebbe un affare a tre che coinvolgerebbe tre calciatori: Castrovilli, Politano e Llorente.

Il centrocampisti della Fiorentina Gaetano Castrovilli è conteso da Napoli e Inter.

L’interista Matteo Politano potrebbe essere inserito nella trattativa con la Fiorentina proprio per arrivare a Castrovilli.

Ma l’esterno ex Sassuolo potrebbe anche essere inserito nella trattativa con il Napoli per arrivare a Llorente che Conte vorrebbe come vice-Lukaku.

Insomma un intreccio di mercato davvero interessante e del quale solo nelle prossime settimane si conoscerà l’esito finale.

