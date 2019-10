CdM – Tra Genk e il caso Insigne è notte amara

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi si sofferma sul pareggio contro il Genk e sul caso Insigne, scoppiato ieri dopo la decisione di Ancelotti.

Una partita amara, quella di ieri, per il Napoli e per Lorenzo Insigne. A soffermarsi sulla questione è il Corriere del Mezzogiorno, che parla del pareggio di ieri in Belgio e del caso Insigne.

Un pari arrivato dopo la sorpresa dell’esclusione del capitano, dove poi Ancelotti ha dichiarato che “lo ha visto poco brillante”. Il quotidiano si sofferma sul fatto che potrebbe essere una decisione punitiva quella dell’allenatore verso il capitano. Un’esclusione che è destinata a far nascere polemiche, conclude il Corriere.

Comments

comments