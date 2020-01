CdS – Ghoulam ha scelto di giocarsi le sue carte con il Napoli

Il Corriere dello Sport torna su Faouzi Ghoulam che in questa stagione sta trovando poco spazio al Napoli, a causa anche degli infortuni.

Il terzino algerino, secondo quanto riporta il quotidiano, ha scelto di restare al Napoli per giocarsi le sue carte. Le voci di mercato intorno a lui si sono fatte molto insistenti in questi giorni, in particolare si parlava di qualche sondaggio dalla Francia.

Ghoulam, nonostante le voci, ha scelto di rimanere al Napoli e provare a giocarsi le sue chance per ritagliarsi il giusto spazio con Rino Gattuso.

