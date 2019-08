Cds, Llorente-Napoli: le cifre del possibile accordo

Cds – Il Napoli aspetta sempre Mauro Icardi, ma non lo farà all’infinito. Dietro l’angolo c’è Llorente che dalla sua ha già detto si.

“Llorente sta semplicemente aspettando gli eventi, a volte il destino non sei tu a definirlo: però nella telefonata tra Giuntoli e il management del centravanti, l’alter ego di Milik nel caso in cui Icardi resti un semplice sogno di fine estate, non si è parlato di triennale a quattro milioni ma di biennale a due milioni e mezzo, con la promessa di risentirsi poi dopo la partita di Firenze e soprattutto all’indomani di quella che si può ritenere la deadline sul megaffare di questo agosto che è torrido e non è ancora finito.”

Comments

comments