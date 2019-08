Ceccarini: “Tonelli andrà via, Verdi verso la permanenza”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha parlato degli ultimi movimenti del Napoli.

“Si sta per chiudere anche il mercato del Napoli. Giuntoli ha preso Llorente, che sarà quindi l’alternativa di Milik e andrà a completare un reparto già forte grazie anche all’acquisto di Lozano. Dopo la partenza di Ounas al Nizza con la formula di un prestito oneroso a 2,5 e diritto di riscatto a 25, il Napoli sta valutando la proposta del Valencia per Hysaj. Il tempo a disposizione non è molto ma se il club spagnolo dovesse accelerare ci potrebbero essere i margini per concludere l’affare. Giuntoli punta al prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Uscirà anche Tonelli, per lui restano vive le Ipotesi Parma e la novità Torino, oltre all’estero. Verdi a questo punto dovrebbe restare”.

