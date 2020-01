C’era una volta “Il Palazzo” di Sarri: da terra di conquista a loft con vista sulla Mole

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, tornerà per la prima volta al San Paolo da avversario questa sera in una sfida carica di emozioni.

Una volta si poteva dire “hai proprio sbagliato palazzo!”, adesso basta citofonare! A quale Palazzo alludeva Sarri? Quel Palazzo da raggiungere e conquistare o quello in cui è andato ad abitare? Scopriremo la verità dietro alla metafora sarriana soltanto questa sera! Tutto dipenderà dall’accoglienza dei tifosi azzurri; uno spirito maturo li guiderà verso una sana indifferenza oppure si lasceranno andare in una pioggia di fischi oppure ancora,com’è prevedibile, ci sarà, anche, una piccola parte del tifo prodiga di applausi per quella che fu innegabilmente la “grande bellezza”? Presumibilmente ci sarà un mix equilibrato tra queste tre reazioni possibili. Qualsiasi sia l’atteggiamento del popolo partenopeo, gli uomini di Gattuso dovranno dimostrarsi concentrati sull’obiettivo e migliorare la prestazione che li ha portati a conquistare le semifinali della Coppa Italia, per poter competere con la Vecchia Signora.

Articolo a cura di Gianluca Muscariello.

