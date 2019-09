Champions League, la situazione dopo la prima giornata

Con le partite di ieri sera si è concluso la prima giornata dei gironi di Champions League; vediamo la situazione dei singoli gironi dopo l’esordio.

Gli esordi migliori nei gironi di Champions League li hanno avuti, ovviamente, il Napoli e a seguire PSG, Bayern Monaco e City tra le big. Tutte e quattro le squadre sono prime nei rispettivi gironi, chi da sole chi accompagnate dall’altra vincitrice.

Per la situazione delle altre italiane, il pareggio tra Atletico e Juventus favorisce il Lokomotiv Mosca che si trova prima da sola; l’Inter, dopo il quasi disastro, si trova comunque a pari punti con le altre dato il pareggio tra Borussia e Barcellona. L’Atalanta è quella che ha avuto l’esordio peggiore e dopo la sconfitta è a 0 insieme allo Shaktar.

Deludono il Real Madrid, battuto proprio dal PSG per 3 a 0, Chelsea, sconfitta in casa contro il Valencia, e Tottenham, solo un pari per la finalista della scorsa Champions League. Infine, il Lipsia è da sola in testa nel suo girone e l’Ajax, stesso girone di Valencia e Chelsea, ha trovato la vittoria contro il Lilla.

Di seguito la situazione dei gironi dopo la prima giornata:

A: PSG 3, Brugge e Galatasaray 1, Real Madrid 0;

B: Bayern Monaco 3, Tottenham e Olympiacos 1, Stella Rossa 0;

C: Din. Zagabria e Man. City 3, Shaktar e Atalanta 0;

D: Lokomotiv Mosca 3, Juventus e Atletico Madrid 1, Leverkusen 0;

E: Salisburgo e Napoli 3, Liverpool e Genk 0 ;

; F: Slavia Praga, Inter, Borussia e Barcellona a 1 punto;

G: RB Lipsia 3, Zenit e Lione 1, Benfica 0;

H: Ajax e Valencia 3, Chelsea e Lilla 0.

